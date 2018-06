Alemanha suspende integrantes da delegação por comemoração contra a Suécia

A seleção alemã não dará nenhuma função oficial em sua próxima partida na Copa do Mundo, quarta-feira (27) contra a Coreia do Sul, a dois integrantes de sua delegação que provocaram um incidente com a Suécia no sábado (23), informou a Federação Alemã de Futebol (DFB).

A Fifa abriu um procedimento, mas a DFB já apresentou suas próprias conclusões sobre o comportamento de dois membros de sua delegação: Uli Voigt, do departamento de comunicação, e Georg Behlau, diretor de logística.

Os dois homens, que estavam no banco de reservas da Alemanha no sábado, celebraram a vitória de 2 a 1 com gestos que os suecos chamaram de provocação, após o gol de Toni Kroos nos acréscimos. Em suas conclusões, a DFB "lamenta" os gestos "inapropriados". Os dois homens pediram desculpas.

Antes mesmo de uma possível punição da Fifa, a DFB decidiu que os dois "não terão nenhuma função" na partida contra a Coreia do Sul em Kazan na quarta-feira.





De acordo com as regras da Fifa, no banco de reservas podem ficar 11 integrantes da delegação, incluindo o treinador.

A delegação alemã tem 51 pessoas, sem contar os jogadores, entre integrantes da comissão técnica, analistas, médicos e fisioterapeutas, profissionais da comunicação, da segurança, de logística, três cozinheiros, entre outros.