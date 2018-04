Alemanha segue no topo do ranking Fifa, Brasil é 2º

A Alemanha se manteve no topo do ranking mensal da Fifa publicado nesta quinta-feira (12), à frente do Brasil e da Bélgica, que tomou o terceiro lugar de Portugal.

Suíça e França ganharam duas posições para alcançar respectivamente o sexto e o sétimo lugar, ambos superando a Espanha, que caiu para a oitava posição.

A Bélgica ganhou dois lugares e subiu no pódio, tirando Portugal de Cristiano Ronaldo, que tem que se contentar com o 4º lugar, logo à frente da Argentina de Lionel Messi.