Alemanha perde para o México na estreia

Atual campeã do mundo, a Alemanha abriu a Copa neste domingo com uma derrota por 1 a 0 para o México, pela primeira rodada do grupo F. Os alemães tentam o feito de conquistar o bicampeonato mundial seguido e o sexto de sua história. Desde o Brasil, em 1958 e 1962, nenhuma seleção conseguiu duas taças na sequência.





No Estádio Luzhniki

O primeiro tempo em Moscou foi intenso. Desde os minutos iniciais, os dois times buscaram o ataque e criaram chances claras. A Alemanha teve mais posse de bola, enquanto o México apostou nos contra-ataques. Bem postado em campo e com futebol veloz, os mexicanos foram mais perigosos.

Em rápido contragolpe, o México saiu na frente aos 35 minutos do primeiro tempo, com belo gol de Lozano. Os alemães, porém, não sentiram o golpe e foram para cima. Toni Kroos, em cobrança de falta, parou no travessão.



Os alemães voltaram mais ofensivos para o segundo tempo. O técnico Joachim Löw colocou mais atacantes - Marco Reus e Mario Gomez - e foi para o tudo ou nada. O time europeu pressionou e tomou conta da posse de bola. Nos momentos decisivos, no entanto, os alemães falharam na pontaria e, quando acertaram o gol, pararam nas boas defesas de Ochoa. A Alemanha não conseguiu ser efetiva no ataque.



O México continuou assustando nos contra-ataques e perdeu ótimas oportunidades para ampliar. Mas os mexicanos estavam mais preocupados em se defender e segurar a vitória por 1 a 0. Nas arquibancadas, a torcida mexicana terminou o jogo gritando olé contra a atual campeã do mundo.



Na próxima rodada, a Alemanha tenta se recuperar contra a Suécia nesta sexta-feira (23), enquanto o México desafia a Coreia do Sul já fazendo as contas para se garantir no mata-mata.



A Alemanha precisa vencer os dois jogos para avançar e evitar um vexame. Nas últimas décadas, França (campeã em 1998), Itália (campeã em 2006) e a Espanha (campeã em 2010) foram eliminadas na primeira fase nos Mundiais em que defendiam o título.

O rival do Brasil em uma próvavel oitavas de final vai sair deste grupo F, que ainda tem Suécia e Coreia do Sul. Com a derrota inesperada, a Alemanha pode ser a adversária do Brasil já nas oitavas, no que seria o primeiro duelo entre as equipes em Copas após o 7 a 1 da Alemanha na semifinal de 2014, no Mineirão.A seleção alemã não perdia em Copa desde a semifinal da África do Sul-2010, para a Itália. Já a última derrota em estreia da Alemanha, então Alemanha Ocidental, havia sido na Espanha-1982, para Argélia.