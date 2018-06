Alemanha perde para Áustria na volta de Neuer aos gramados

As ausências de nomes de peso como Boateng, Hummels, Kroos e Muller pesaram na qualidade do jogo alemão, mas a derrota para os modestos vizinhos reforça a lição aprendida no amistoso de março contra o Brasil (0-1): a Mannschaft tem mais dúvidas do que soluções em seu banco de reservas.



A Alemanha, sem seus principais jogadores, foi derrotada de virada por 2 a 1 em amistoso contra a Áustria, neste sábado, mostrando uma imagem preocupante a duas semanas da Copa do mundo, apesar da volta aos gramados do goleiro Manuel Neuer após oito meses.Mesut Ozil abriu o placar para os alemães com um belo chute colocado aos 11 minutos de jogo, aproveitando uma péssima saída de bola do goleiro austríaco Siebenhandl.Mas, no segundo tempo, Martin Hinterreger (53 minutos) e Alessandro Schöpf (69) transformaram em gols o domínio da Áustria, que venceu a Alemanha pela primeira vez desde 1986.