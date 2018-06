Alemanha entra em campo pressionada contra a Suécia

Após a surpreendente derrota na estreia contra o México, a Alemanha precisa vencer a Suécia neste sábado, às 15h, em Sochi, pela segunda rodada do grupo F da Copa do Mundo. Os suecos, que venceram a Coreia do Sul na abertura, somam 3 pontos na chave.



A Alemanha entra pressionada para evitar o risco de cair ainda na primeira fase. Nas últimas décadas, França (campeã em 1998), Itália (campeã em 2006) e Espanha (campeã em 2010) foram eliminadas na primeira fase no Mundial seguinte aos títulos.

O adversário do Brasil em uma provável oitavas de final vai sair do grupo F. Há a possibilidade de a Seleção Brasileira enfrentar a Alemanha já na abertura do mata-mata da Copa.

Atual campeã mundial, a Alemanha sentiu o golpe da estreia fraca na Rússia. A delegação alemã mudou a programação dos treinos, antecipou a viagem para Sochi, e alguns jogadores têm evitado a imprensa.

Os jogadores sabem que precisam melhorar o desempenho para buscar a primeira vitória. "Temos que jogar de forma mais inteligente. Vamos atacar, mas não podemos descuidar da defesa", avaliou o volante Khedira, que ainda disse que o elenco soube receber as críticas.





O técnico alemão Joachim Löw vai fazer mudanças na equipe, mas não confirmou o time titular. Recuperado de gripe, Jonas Hector vai voltar à lateral esquerda. Ilkay Gündogan e Marco Reus também devem ganhar vagas entre os titulares.