Alemanha é eliminada na primeira fase do Mundial

Alemães perdem para a Coreia do Sul por 2 a 0 e repetem vexame de europeus campeões; Suécia e México avançam no grupo

A Alemanha está fora da Copa. A atual campeã do mundo perdeu nesta quarta-feira para a Coreia do Sul por 2 a 0, em Kazan, e deu adeus ao Mundial ainda na primeira fase. A campanha na Rússia foi decepcionante com duas derrotas e uma vitória.



Considerada uma das favoritas ao título, a Alemanha repete o vexame dos últimos campeões europeus. França (campeã em 1998), Itália (campeã em 2006) e Espanha (campeã em 2010) também foram eliminadas ainda na primeira fase do Mundial seguinte aos títulos.

No outro jogo do grupo F, a Suécia ganhou nesta quarta-feira do México por 3 a 0, em Ekaterimburgo. Com isso, os suecos avançaram em primeiro lugar da chave e os mexicanos, em segundo. Os rivais das oitavas de final vão sair do grupo do Brasil.

O técnico Joachim Löw foi obrigado a fazer alterações no time. Boateng, suspenso, Rudy, que quebrou o nariz, e Thomas Müller, pendurado com um cartão amarelo, ficaram de fora. Khedira e Özil voltaram para a equipe titular.

Com a bola rolando, a Alemanha voltou a fazer uma partida fraca. A atual campeão teve maior de posse de bola, mas o meio de campo foi confuso e o ataque falhou nas poucas oportunidades criadas. A Coreia do Sul foi até mais perigosa no primeiro tempo. O time asiático quase saiu na frente em cobrança de falta que teve falha do goleiro Neuer.

No segundo tempo, a Alemanha mudou a postura. O time voltou mais ofensivo e logo deu trabalho para os coreanos. Goretzka acertou bela cabeçada que parou em grande defesa de Jo Hyeonwoo. Os alemães ainda perderam algumas outras chances. Müller, Mario Gomez e Brandt entraram. No fim, bateu o desespero, já que a equipe precisava de um gol para não dar adeus à Copa. Mas quem marcou gol foi a Coreia do Sul, com dois gols nos acréscimos: Kim e Son aproveitaram o desespero alemão. Os dois gois foram o capítulo final da campanha fraquíssima da Alemanha.