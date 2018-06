Alemanha bate Arábia Saudita no último amistoso antes da Copa

Werner e Omar Hawsawi (contra) marcaram os gols alemães; árabes diminuíram no final com Al-Jassim

A Alemanha derrotou a Arábia Saudita por 2 a 1, em Leverkusen, nesta sexta-feira (8), no último amistoso preparatório dos atuais campeões do mundo, antes da estreia na Copa do Mundo da Rússia.



A equipe de Joachim Low não vencia há cinco partidas. Empatou com Inglaterra (0 a 0), França (2 a 2), Espanha (1 a 1), e perdeu para o Brasil (1 a 0) e para Áustria (2 a 1) em jogos preparatórios disputados nos últimos sete meses.



Diante de uma seleção com um nível inferior, a seleção alemã não demorou para abrir o placar. Kimmich mandou na área, Reus tocou de primeira, e Werner completou para o fundo do gol.



Ainda na primeira etapa, a Alemanha ampliou com a colaboração do zagueiro Hawsawi, que disputou com Muller, e acabou tocando para o próprio gol. Os donos da casa poderiam ter ampliado mas pararam no goleiro Al-Muaiouf.



Na etapa final, os jogadores alemães até criaram algumas chances, mas diminuíram o ritmo, visivelmente se poupando para a Copa, e acabaram sofrendo o gol dos sauditas.



Khedira derrubou Al-Jassim na área e o árbitro marcou pênalti. Sahlawi bateu, o goleiro Ter Stegen defendeu, mas Jassim pegou o rebote e descontou. Nos acréscimos, a Arábia Saudita teve a chance do empate, mas desperdiçou.



Suíça bate o Japão

Primeiro adversário do Brasil na Copa do Mundo, a Suíça venceu o Japão por 2 a 0, também nesta sexta-feira (8), na cidade de Lugano. Os gols foram de Rodríguez e Seferovic.