Ainda não classificados, mexicanos sonham com final

A equipe enfrenta a Suécia na quarta-feira (27) em busca dos três pontos para prosseguir na competição

Líder do Grupo F e com 100% de aproveitamento na competição, o México, com seis pontos, ainda não está classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia, Suécia e Alemanha, ambas equipes com três pontos cada, seguem na disputa para prosseguir para as próximas fases.



Com as vagas completamente abertas, os jogadores mexicanos sonham alto: querem chegar à final do torneio, que acontece no dia 15 de julho. "Ainda queremos mais. Vejo os sonhos de todos meus companheiros para seguir até o último dia. Estamos com os pés no chão" conta o goleiro Guillermo Ochoa, um dos destaques da primeira rodada do torneio, "esta seleção quer mais que as anteriores".



Para o jogador, além da classificação, é importante vencer a próxima partida contra a Suécia para manter a regularidade no torneio. "Sabemos que ainda não conseguimos nada, e vamos seguir sem relaxar. Temos que gerar essa sequência de bons resultados" comentou o mexicano em coletiva de imprensa na sala do centro de treinamento em Mouscou.



O jogo contra a Suécia poderá definir a classificação de qualquer uma das equipes. O duelo ocorre em Ecaterimburgo, na quarta-feira (27) às 11h (horário de Brasília), e, ao mesmo tempo, a Alemanha entra em campo com o objetivo de buscar os três pontos na Arena Kazan, contra a já eliminada Coreia do Sul.