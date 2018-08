Agosto: mês do desgosto ou da esperança para o Flamengo?

Rubro-negro tem maratona de jogos decisivos na Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores

O mês de agosto não costuma ser bem visto pelos supersticiosos. As crenças populares apontam o oitavo mês do ano como um período de maus agouros. Não à toa, é comum ouvirmos a expressão "agosto, o mês do desgosto". E é justamente neste mês que o Flamengo terá uma maratona de jogos fundamental para suas pretensões no ano.



Ao todo, serão nove jogos por três competições diferentes em 29 dias. O rubro-negro irá enfrentar Grêmio e Cruzeiro três vezes cada um. O destino da Gávea será selado por aquilo que acontecer nos duelos contra essas duas equipes.



"Realmente será um período de uma exigência gigantesca. Sinceramente, a melhor maneira de encarar é indo jogo a jogo, porque se você parar para pensar e conferir o calendário, pesa. São muitos jogos importantes. Estou muito confiante", disse o meia Diego.



E o mês decisivo do Flamengo começa nesta quarta-feira (1). A equipe de Maurício Barbieri enfrenta o Grêmio pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil em Porto Alegre. No sábado, volta a enfrentar o tricolor gaúcho pelo Campeonato Brasileiro. Líder da competição, o rubro-negro ainda enfrenta Cruzeiro, Atlético-PR, Vitória e América-MG em agosto para tentar se manter no topo.



Na próxima quarta, outro duelo de mata-mata fundamental, desta vez contra o Cruzeiro, pela Copa Libertadores, que se tornou uma espécie de obsessão da torcida flamenguista. Além disso, o clube atuará duas vezes em todas as semanas do mês, o que vai aumentar o desgaste físico dos atletas, além de diminuir o tempo para treinamentos.



"É uma sequência difícil. O próprio Renato [Gaúcho] frisou que os jogadores não são robôs e a gente compartilha dessa opinião. Vamos avaliar os atletas jogo a jogo", disse o técnico rubro-negro Maurício Barbieri.