Agüero pode retornar ao Atlético de Madrid

Sergio Leonel Agüero Del Castillo, também conhecido como Kun Agüero,







pode estar de voltando ao Atlético Madrid, após ter servido o clube espanhol entre 2006 e 2011, segundo informação divulgada nesta quinta-feira (10) pelo diário esportivo "Marca". Os colchoneros continuam à procura de um substituto para cobrir a possível saída de Antoine Griezmann para o Barcelona.O atacane argentino já foi contatado pelos dirigentes do clube sobre a possível mudança para Espanha já no ínicio da próxima temporada.O atual jogador do Manchester City não descarta o retorno, tendo acertado inclusive com os rojiblancos um acordo para estabelecerem futuras conversações após o Mundial'2018.