Agüero não vai chegar 100% ao Mundial, diz o médico

Atacante do Manchester City foi operado ao joelho esquerdo e espera recuperação para jogar na seleção argentina

A participação de Sergio Agüero no Mundial'2018 não está em risco depois da operação ao joelho esquerdo a que o atacante do Manchester City teve de ser submetido, mas o responsável pelo departamento médico da seleção argentina, Homero D'Agostino, manifesta dúvidas em relação à condição física do jogador quando a competição começar na Rússia, em 14 de junho.





"Um jogador foi operado a 60 dias de começar uma competição... isso é uma grande preocupação. O processo de recuperação normal requer pelo menos cinco semanas. Quando se trata de lesões antigas este mesmo processo não é tão rápido como todos gostariam. Em todo o caso, nunca será inferior a três ou quatro semanas... talvez mais", começou por explicar D'Agostino em declarações feitas à estação argentina Radio 10.



"Estou contando que ele não chegue 100% à seleção por causa do curto espaço de tempo que há até ao início do Mundial. Anatomia é anatomia e a lesão é o que é. Ele pode tentar, mas não acredito que chegue a 100%", reforçou o médico.



A Argentina integra o Grupo D e faz a estreia no Mundial'2018 contra a Islândia, em 16 de junho. As outras seleções do agrupamento são Croácia e Nigéria.