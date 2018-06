Agüero defende Messi: 'Ele é humano'

Autor do gol da Argentina

Na manhã deste sábado (16), a Argentina estreou na Copa do Mundo com um empate em 1 a 1 com a Islândia no estádio Luzhniki, em Moscou. No segundo tempo, Lionel Messi teve a maior chance de dar a vitória aos argentinos, num pênalti sofrido por Maxi Meza. Mas o camisa 10 bateu mal e o goleiro Halldorsson acabou fazendo a defesa.



Após o jogo, o autor do gol albiceleste, Sérgio Agüero, saiu em defesa de seu companheiro de seleção.



"É normal. Messi é humano. Às vezes as coisas acontecem por algum motivo. Temos que estar com ele. Foi um dia ruim, mas em qualquer momento ele pode decidir uma partida. Tomara que contra a Croácia seja um dia melhor", argumentou o camisa 19, cujo filho é afilhado de Lionel Messi.



O atacante do Manchester City analisou a partida de estreia e comentou a atuação defensiva da equipe da Islândia.



"O primeiro jogo é complicado. Todos querem ganhar da Argentina. A Islândia se propôs a defender. Ele podiam fazer um gol de bola parada, de ligação direta ou na segunda bola. Para eles, esse resultado é como uma vitória", disse Agüero.



A Argentina volta a campo na próxima quinta-feira (21), às 15h, para enfrentar a Croária em Nizhny Novgorod pela segunda rodada do Grupo D.