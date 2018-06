Agência dará descontos em passagens a cada vitória do Brasil

Promoção batizada de “Golaço Decolar” vale a partir do próximo domingo (17) até à última participação da Seleção na Copa 2018

A agência de viagens online Decolar.com dará descontos aos clientes cada vez que a seleção brasileira vencer uma partida. A ação "Golaço Decolar" oferecerá descontos de até R$350 na compra de passagens aéreas, realizadas exclusivamente pelo app da empresa, para destinos nacionais e internacionais.



A promoção começa no próximo domingo, dia 17, estreia do Brasil na Copa do Mundo, até à última participação da Seleção no campeonato.



Segundo a agência, já no primeiro jogo, o desconto será de R$100 para todos os voos com destino ao Nordeste, exclusivamente para as primeiras 400 pessoas que comprarem pelo app. Na segunda partida, no dia 22, os primeiros 150 clientes vão economizar R$350 para Las Vegas e Miami.



Na terceira disputa do Brasil, no dia 27, o desconto também será de R$350 para os 100 primeiros viajantes que desejam conhecer a Europa.



Os viajantes poderão realizar a compra, já com o novo valor, logo após o final da partida e até a meia-noite do mesmo dia do jogo. Para utilizar a promoção, o cliente deve apenas baixar o app gratuito da empresa e escolher o destino de sua preferência.