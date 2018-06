Aérea mexicana dá desconto em voos para a Coreia após 'ajuda' na Copa

Apesar de sair derrotado por 3 a 0 no jogo contra a Suécia, o México conseguiu se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia nesta quarta-feira (27), graças à vitória da Coreia do Sul por 2 a 0 sobre a Alemanha. Em agradecimento a esse resultado, a companhia aérea AeroMéxico anunciou um desconto de 20% nos voos entre o México e a Coreia do Sul, eliminada do Mundial.A redução vai até à próxima segunda-feira (2º de julho), quando o México entra em campo novamente, dessa vez para enfrentar o Brasil. Os preços estão 20% mais baixos, em alusão ao placar construído pelos coreanos.

"Te amamos, Coreia! Nossos voos do México para a Coreia têm 20% de desconto", destacou o tuíte da companhia.