Advogado identificado em vídeo pode sofrer sanção da OAB-PE

Nesta segunda-feira (18), a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) também fez um ato de repúdio ao vídeo durante a sessão plenária.

A Ordem dos Advogados do Brasil em Pernambuco (OAB-PE) divulgou nota repudiando o comportamento de torcedores brasileiros em um vídeo que vem sendo divulgado em redes sociais, onde aparecem entoando palavras de baixão calão a uma jovem russa.A entidade destacou que dentre os protagonistas do episódio, identificou o advogado Diego Valença Jatobá, regularmente inscrito na Seccional. Ele será investigado pelo Tribunal de Ética da Ordem e pode ser punido até mesmo com a exclusão do seu registro.O advogado, que já foi secretário de Turismo de Ipojuca na gestão de Pedro Serafim (PSB), não foi encontrado pela reportagem. Mas em uma página do Facebook recém-criada atribuída a ele, o ex-secretário municipal e advogado pede desculpas pelo ato. "Peço perdão a todos pela imagem que transmiti. Nunca pensei que uma brincadeira seria capaz dessa repercussão toda, estou muito triste pelo o que vem acontecendo, perdão a todos", diz a publicação."A preconceituosa atitude é causa de vergonha para todos nós, brasileiros, e vai na contramão do atual contexto de luta contra a desigualdade de gênero, em que cada dia mais as instituições públicas e privadas estão em busca de soluções conjuntas para que nenhuma mulher sofra qualquer tipo de violência ou discriminação pelo fato de ser mulher", diz a nota, assinada pelo presidente da OAB-PE, Ronnie Preuss Duarte, e pela presidente da Comissão da Mulher Advogada, Ana Luiza Mousinho.