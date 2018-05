Adversário do Brasil na fase de grupos divulga convocação

A Costa Rica, uma das três adversárias do Brasil no grupo E da Copa do Mundo da Rússia, divulgou, nesta segunda-feira (14), sua lista de 23 jogadores que irão enfrentar a Seleção no dia 22 de junho, em São Petersburgo.







Confira a relação completa:



Goleiros: Keylor Navas (Real Madrid), Patrick Pemberton (Alajuelense), Leonel Moreira (Herediano);

Defensores: Cristian Gamboa (Celtic), Ian Smith (IFK Norrköping), Ronald Matarrita (New York City), Bryan Oviedo (Sunderland), Óscar Duarte (Espanyol), Giancarlo González (Bologna), Francisco Calvo (Minesota United), Kendal Watson (Wancouver Whitecaps), Johnny Acosta (Aguilas Doradas);

Meio-campistas: David Guzman (Portland Timbers), Yeltsin Tejeda (FC Lausanne), Celso Borges (La Coruña), Randall Azofeifa (Herediano), Rodney Wallace (New York City), Bryan Ruiz (Sporting), Daniel Colindres (Deportivo Saprissa), Christian Bolaños (Deportivo Saprissa);

Atacantes: Johan Venegas (Deportivo Saprissa), Joel Campbell (Bétis), Marco Urenã (Los Angeles FC).