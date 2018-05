Acompanhe o treino da Seleção Brasileira desta sexta (25)

Equipe de Tite faz seu último treino aberto antes de viajar para Londres para seguir sua preparação visando a Copa do Mundo

Nesta sexta-feira (25), a Seleção Brasileira realiza treino aberto ao público na Granja Comary, em Teresópolis. No próximo domingo a equipe de Tite viaja a Londres para seguir sua preparação para a Copa do Mundo da Rússia.



A Twitter List by videosporte