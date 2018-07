Ações da Juventus caem 13,5% após transferência de Cristiano Ronaldo

Desde dia 28 de junho, quando surgiram os rumores de ida do jogador português para o clube de futebol italiano, até ao anúncio oficial, os títulos haviam subido 37,7%

As ações da Juventus caíram 13,5% no acumulado dos últimos dois dias na Bolsa de Milão, com a confirmação da contratação de Cristiano Ronaldo. Na quarta-feira (11), o tombo foi superior a 5%; nesta quinta (12), os títulos tombaram mais 8,40% e agora cada ação vale R$ 0,78. Desde 28 de junho, quando os rumores da possível transferência do jogador português do Real Madrid para o clube de futebol italiano começaram a se ampliar, até o anúncio oficial, na terça-feira à noite, a ação tinha subido 37,7%.



Apesar da baixa, analistas de Banca Imi, entendem que a chegada de CR7 ao time de Turim é positiva para a marca da Juventus a nível mundial. "A Juventus se beneficiará em sua receita de um aumento da venda de ingressos, que estimamos entre € 5 milhões e € 7 milhões (R$ 22,6 milhões e R$ 31,7 milhões) suplementares por temporada, e em geral de todas as atividades ligadas à marca, como 'merchandising' e 'sponsoring'", acrescentam.



A Juventus aceitou pagar € 100 milhões (R$ 452 milhões) pela transferência de Ronaldo e bancar outros € 120 milhões (R$ 542 milhões) de salário por quatro anos, além de € 12 milhões (R$ 54 milhões) em comissões.