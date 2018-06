'Acho que algum dia o Neymar vai jogar no Real Madrid', diz Marcelo

O atleta se mostrou tranquilo ao falar sobre as duas opções de posicionamento testadas por Tite, ora com Philippe Coutinho armando e dois pontas abertos no ataque, e ora com a entrada de Fernandinho no meio-campo: "Não muda nada, a tática, cada um sabe seu posicionamento, o Tite é o que mais sabe. Pode ser sim que seja um pouco mais ofensivo. Sei que posso atacar porque vai estar o Thiago Silva, o Casemiro, o Fernandinho, não tem preocupação quanto a isso", afirmou.



O lateral não concordou com as críticas feitas ao desempenho do Brasil no amistoso do último domingo (3), contra a Croácia. "A gente jogou contra a Croácia, um nível muito alto. O futebol é jogado em 90 minutos, a gente soube sofrer, eles também sofreram, e em momento algum ninguém falou que a Croácia sofreu. A gente estudou bem o jogo e no final conseguiu fazer os gols. Não tem nada de Neymar-dependência", afirmou.



Declaração de Firmino

Companheiro de Sergio Ramos no Real Madrid, Marcelo defendeu o defensor após Firmino ter declarado que suas afirmações, ironizando a concussão do goleiro do Liverpool Karius, tinham sido "idiotas".



" Eu conheço o Sergio há 12 anos e é chato a gente ganhar três Champions Leagues seguidas e todo mundo falar que é porque bateu no goleiro, porque teve pênalti não marcado. Acho que tinha que valorizar mais os três títulos que o Real conseguiu por mérito próprio", disse o brasileiro. " Não vou opinar sobre isso, mas tenho uma interpretação. Pode chamar de idiota ou não, mas tem que haver um respeito sobre o companheiro de profissão", completou



Já em reta final de preparação para a Copa do Mundo, o lateral-esquerdo da Seleção Brasileira Marcelo cedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira (7). Entre diversos assuntos, o camisa 12 ressaltou que o Brasil é um dos favoritos, porém ainda deve evoluir, e que acredita que um dia será companheiro de Neymar no Real Madrid.Antes de responder questionamentos sobre o Mundial da Rússia, o defensor foi perguntado sobre a possível saída de seu companheiro de clube Cristiano Ronaldo da equipe espanhola, e se isso poderia influenciar a contratação de Neymar: "O Cristiano não é dono do Real Madrid. Porque o Cristiano está, o Neymar não pode ir? O Neymar tem sempre as portas abertas do Real Madrid. O Real tem que sempre buscar os melhores jogadores. Eu acho que algum dia o Neymar vai jogar no Real Madrid", afirmou o brasileiro que recentemente venceu o tricampeonato da Champions League com o clube.Quando perguntado sobre os favoritos para a Copa da Rússia, o lateral explicou: "É cedo para falar porque tem que ver como vai ser na segunda fase. Acho que são as seleções de sempre, Espanha, Alemanha, Brasil, Portugal também que ganhou Eurocopa, tem Argentina. Fico até com medo de falar". "Como qualquer time normal (a Seleção Brasileira) vai melhorando a cada treinamento, ajustando coisas, na estreia vamos melhorar algum posicionamento. Mas a seleção está pronta há muito tempo", completou.