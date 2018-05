Abel projeta dificuldades em duelo contra Atlético-PR

Estilo de jogo da equipe de Fernando Diniz preocupa o comandante tricolor

Neste domingo (20), o Fluminense recebe o Atlético-PR, às 19h, no Maracanã pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O estilo de jogo arrojado da equipe de Fernando Diniz é uma das preocupações de Abel Braga para o duelo no Rio de Janeiro.



"O pior jogo para se jogar é esse. É uma maneira que se botar só a alma, você não vai conseguir grande êxito. Tem que jogar com inteligência. O torcedor pode saber que a dificuldade vai ser grande", projetou o treinador tricolor.



Apesar dos elogios de Abel Braga, o Atlético-PR não vem num bom momento. O rubro-negro paranaense acumula quatro derrotas consecutivas, a última de virada na quarta-feira para o Cruzeiro pelas oitavas de final da Copa do Brasil, e não sabe o que é vencer há sete jogos.



Para o duelo deste domingo, o técnico afirmou que tem a possibilidade de fazer duas mudanças no time, em relação à equipe que foi derrotada para o Botafogo na última segunda-feira, mas não revelou quem devem ser os escolhidos para a partida.



Confira outras declarações de Abel antes do jogo deste domingo:



Duelo contra o Atlético-PR

"Esse é um jogo complicado, porque é uma maneira diferente de jogar a nível de futebol brasileiro. Eles trocam muito de posição, priorizam sempre a bola e você não pode errar na estratégia. Muito time já tentou fazer marcação alta e eles conseguem sair com a bola. Nessa movimentação, se você acompanhar, você abre espaço dentro do teu meio campo e sem a defesa. Acima de tudo, temos que jogar com inteligência. Treinamos bastante e saiu bem pro que pretendemos para o jogo."



Sequência de dois jogos no Maracanã

"Jogar no Maracanã para nós é sempre bom, ainda mais agora que o torcedor está dando valor para a equipe. Isso tudo fundamentalmente tem a ver com resultado."



Time do Fluminense joga de forma parecida com o Atlético-PR?

"Minha característica não é a do Fernando [Diniz]. Meu estilo de futebol é diferente, não é porque nós jogams com três zagueiros que nós jogamos da mesma maneira. A posse de bolas deles é muito forte. Eu troco a posse pela verticalidade. Uma equipe que finalizou 22 vezes no ano passado. Só o Sornoza finalizou sete vezes e o Botafogo no total oito. Meu time foi vertical. O Fernando é um cara estudado, tem essa facilidade de moldar as equipes dele dessa maneira. Cada um é cada um. Ninguém poderia imaginar que o Fluminense ia chegar num momento legal, com confiança do torcedor. De repente, vaiser um jogo bem interessante domingo."



Mudanças para o jogo deste domingo

"Possível que tenha duas mudanças, mas eu não falo de time. O Ibáñez não treinou com o grupo e não vai para o jogo."