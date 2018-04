Abel confirma interesse em Kléber Gladiador e quer um meia

Técnico também falou sobre a possível chegada do zagueiro Luan Peres, da Ponte Preta

Abel Braga deu fim às especulações envolvendo Kléber Gladiador no Fluminense. Nesta terça-feira (10), o treinador confirmou o interesse do clube no jogador, que pertence ao Coritiba.



"Nós o conhecemos muito bem. É um jogador de uma mais valia muito grande, nós sabemos que se estivesse aqui, jogando ou não, aquele gol aos 50 minutos não acontecia. Houve uma situação anterior ao gol, que se tivéssemos ele, acabava o jogo ali. É um jogador que com tudo o que traz, será muito bom para nós, caso se concretize, vai agregar experiência, qualidade, muita coisa ao grupo", avaliou o teinador, se referindo à semifinal do Campeonato Carioca, quando o tricolor perdeu para o Vasco com um gol do lateral Fabrício, nos acréscimos, e acabou eliminado da competição.



Outro jogador que está para chegar é Luan Peres, da Ponte Preta. O zagueiro pediu para não ser relacionado para a partida desta quarta-feira, contra o Náutico pela Copa do Brasil, e deve ser o próximo reforço do Flumiennse.



"Se concretizar o Luan Peres, acaba o problema [da zaga]. Desde o início do ano queríamos o Juninho do Palmeiras ou o Luan Peres. O Juninho tem a questão com o Palmeiras, e o Luan Peres, de repente poderíamos ter antecipado se soubéssemos o que aconteceria", revelou Abelão.



Busca por um meia



O treinador também lamentou o fracasso da negociação de Gustavo Scarpa com o Palmeiras, dizendo que o tricolor receberia quatro atletas do clube paulista em troca. Além disso, Abel também revelou que ainda busca um meia.



"Alguns jogadores ainda não chegaram. O jogador que pedi desde o ano passado está para chegar. O que eu tinha como ideia se desfez por conta do que aconteceu com o Scarpa, ninguém esperava, mas aconteceu, questão de Justiça, e isso quberou a vinda de quatro jogadores que dentro da minha cabeça estava dentro de um time titular. Um jogador, que é um meia, não vai deixar de ser uma aposta, mas é um jogador diferente. Vindo os três que falei e esse meia", disse o comandante tricolor.