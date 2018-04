Abel Braga detona torcida tricolor: 'quer vaiar, não vem'

Na noite da última quarta-feira (12), o Fluminense venceu o Nacional de Potosí pela primeira rodada da Copa Sul-Americana. No intervalo, quando a partida ainda estava empatada em 0 a 0, a equipe deixou o campo sob vaias da torcida presente no Maracanã. O comportamento dos tricolores irritou o técnico Abel Braga."Você joga 45 minutos em cima dos caras e sai com vaia. Vamos parar! então não vem [pro estádio]. Vieram 6 mil, quer vaiar, não vem. O time com uma dessa aí... To irritado, parceiro. Esse time aqui não merece. Acha que vai ganhar de 3, 4. 80% de posse de bola, 22 finalizações, quer mais o quê. Fluminense não tem paz", reclamou o comandante do Flu.O jogo de volta será realizado no dia 10 de maio, na altitude de quase 4 mil metros de Potosí, na Bolívia. O tricolor pode perder por até dois gols de diferença que garante vaga na próxima fase.