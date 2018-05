ABC-RN atropela Santa Cruz e se classifica para semifinais

O ABC-RN venceu o Santa Cruz por 4 a 1, na noite desta terça-feira (22), no estádio do Arruda, e garantiu sua vaga na semifinal da Copa do Nordeste. O time do Rio Grande do Norte entrou em campo com a vantagem de jogar pelo empate, uma vez que venceu a primeira partida por 1 a 0.

Para a partida, o técnico tricolor PC Gusmão não contou com quatro atletas . O goleiro Thiago Machowski cumpriu suspensão, enquanto o lateral-esquerdo Allan Vieira, o meia Maicon Assis e o atacante Halef Pitbull tiveram os contratos publicados fora do prazo. Além deles, o zagueiro Danny Morais segue em recuperação após cirurgia no nariz. Já pe

agueiro Augusto Silva foi expulso após receber o segundo amarelo em falta por trás em Leandrão.

No segundo tempo, os donos da casa não mostraram ânimo para uma reação, dando espaço para o ABC marcar mais um, com Matheus Carvalho, para sacramentar a classificação às semifinais da Copa do Nordeste. Os tricolores diminuiram já no final da partida, com Héricles, e o placar fechou em 4 a 1.



O adversário do ABC depende de quem passar para as semifinais dos confrontos que ainda acontecem nesta quarta e quinta. O Bahia é um dos classificados, mas ainda resta definir quem passa de Vitória e Sampaio Correia, e Ceará e CRB, cujos jogos de volta serão quarta e quinta, respectivamente.



lo lado do Alvinegro, o técnico Ranielle Ribeiro teve a ausência do zagueiro, que cumpriu suspensão e deu lugar a Samuel.Logo no primeiro tempo, os visitantes abriram vantagem de 3 a 0 no placar, com gols de Higor Leite, Marcos Júnior e Felipe Guedes. No fim da etapa, como se a situação já não estivesse ruim o suficiente para o Santa Cruz, o z