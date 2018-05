ABC derrota o Santa Cruz por 1 a 0, em Natal

O ABC venceu o Santa Cruz por 1 a 0 nesta terça-feira (1º), no estádio Frasqueirão, em Natal, em jogo válido pela ida das quartas de final da Copa do Nordeste. A derrota colocou fim à condição do Tricolor pernambucano, que era o único time invicto na competição após seis rodadas.

O ABC fez valer o mando de campo, teve mais posse de bola e ditou o ritmo do jogo. Com isso, sufocou o rival e soube achar as brechas para dar trabalho ao goleiro Tiago Machowski.

ex-Sport,

As duas equipes já haviam se enfrentaram no último sábado, pela Série C, quando empataram em 0 a 0 na Arena de Pernambuco.Na partida desta terça, o Santa Cruz contou com um retorno importante: o meia Carlinhos Paraíba, que no jogo do sábado ficou de fora por conta de uma gripe. Já o ABC repetiu a equipe do empate.O gol do ABC saiu no fim da primeira etapa, com o atacante Leandrão,que de cabeça, completou um cruzamento de direita e mandou para as redes, sem dar chances de defesa para Tiago Machowski.