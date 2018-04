"O canal no YouTube está muito legal. Com as amizades que a gente fez ao longo do tempo, o pessoal vem com muita alegria. Eles chegam aqui e veem que ninguém está afim de fazer fofoca. No Instagram, às vezes estou sem óculos e sai um erro. Aí meus filhos me ligam e falam: "Pô, pai, errou isso, tem que consertar uma vírgula ali...". São muito chatos! Os torcedores do Flamengo o consideram um Deus. Como você lida com isso? É problemático isso. Eu levo na brincadeira, porque a gente sabe o que representa isso. Senão, você acaba pirando. Se você entra numa de achar que é supremo, não dá certo. Lá no Japão, tem um significado diferente. Quando eles chamam de Kami Sama, seria o Deus do Futebol. Mas não Deus, que já é o caso da torcida do Flamengo, que diz que meu aniversá- rio é Natal e essas coisas todas. Eu levo na brincadeira e vamos em frente. Vai acabar com isso? Não adianta. Tem coisas que é melhor não tocar muito.""A questão da violência e da corrupção é a pior coisa que existe para nós. E você acreditar em pessoas e essas pessoas em altos cargos te decepcionarem. Fica muito complicado, porque elas participam diretamente de algumas mudanças que seriam importantes para o país. E você se sente como um bosta. "Pô, eu apoiei esse cara e ele foi lá e fez isso, fez aquilo". A gente não tem muita interação do que está acontecendo no alto escalão. Acho que daqui a duas gerações, esses jovens vão ver tudo isso e, quando forem para lá já vão com a cabeça melhor. Essa segunda geração, acho que ainda está dentro do sistema, mas a próxima, não tenho dúvida de que será diferente.""Não. Só peço saúde todos os dias pra aguentar esses netos. [Risos]""Sou muito coruja. Sábado e domingo eu não faço mais nada, porque eles vão lá para casa e eu fico com eles o tempo todo. Tenho que cuidar daminha saúde para poder brincar com eles. Estou pau para toda obra com eles, e olha que são sete! Neto nos revitaliza pro final da nossa vida.""Passar o que meus pais me passaram. Valores morais, éticos, educacionais, isso que é importante. A gente se beneficia na vida se a gente trabalhar, correr atrás, lutar, se aperfeiçoar naquilo que você escolhe. É isso que eu sempre falei pros meus filhos e o exemplo teu do dia a dia. Não é só falar. É falar e fazer. Faça o que eu digo e faça o que eu faço!""Algumas coisas que a gente só vê depois que acontece. Depois que deu errado, não adianta. Ninguém volta atrás no que deu certo. Você fez uma escolha e acabou!"

E como está esse seu lado empreendedor, com direito até a marca de cerveja e linha de carro?

"É um momento que eu vivo. Deu uma revigorada na marca. Acho que o fato de eu ter ficado mais por aqui, parando de ser cigano nessa vida de técnico, ajudou. Televisão também ajuda porque você está sempre no ar. E com a entrada do Esporte Interativo, que eu já estou há seis anos, na Net e na Sy ajudou bastante. O fato de estar aqui, fazer palestras revigora a marca"

Você também tem um lado que gosta de contar piadas...

"Gosto de contar histórias. Histórias engraçadas, a gente não pode parar de contar isso. Piada eu deixo pra humorista contar. Eu gosto é de contar as histórias que aconteceram. Cada gol meu tem uma história diferente. E histórias engraçadas! Toda vez que alguém bota algum, pode ter certeza que vem alguma história legal"