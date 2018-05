'A Seleção perde por não ter um jogador como eu', diz Diego

Meia do Flamengo negou frustração por não fazer parte dos 23 jogadores convocados para a Copa do Mundo

Presente em quatro convocações nesses quase dois anos de Tite na Seleção Brasileira, o meia Diego ficou de fora da lista de 23 convocados para a Copa do Mundo da Rússia. Autor de um dos gols da vitória do Flamengo sobre o Bahia por 2 a 0 no Maracanã nesta quinta-feira (31), o jogador falou pela primeira vez sobre não fazer parte do grupo que vai defender o Brasil no Mundial.



"Ele deixou claro do que ele precisava e o que ele esperava de mim. Eu deixei claro que eu poderia assumir essa posição e corresponder a todas expectativas que ele tinha. Se ele tivesse depositado a confiança em mim, eu estaria lá hoje e correponderia. Eu perco, obviamente, por não ter ido à Copa e a Seleção perde por não ter um jogador como eu, com a minha qualidade e a minha experiência. Minha admiração e meu respeito pelo Tite continuam intactos. É um treinador sensacional. Confio muito que eles voltarão com o troféu nas mãos", afirmou o camisa 10 rubro-negro na zona mista do Maracanã nesta quinta.



Apesar de não estar na lista, Diego não escondeu sua admiração por Tite e disse não estar frustrado por não ir à Copa do Mundo.



"Eu não estou frustrado. Aprendi que na Seleção Brasileira não vai depender apenas do seu desempenho, depende também da vontade e dos critérios adotados pelo treinador e pela comissão técnica. Eu fiz o meu melhor, fiz tudo o que eu pude. Esse sonho se tornou público e foi alimentado por mim e, principalmente, pelo Tite e pela comissão técnica, devido à minha atitude, principalmente quando eu estava lá. No período da convocação eu não estava em evidência, mas é impossível um jogador no futebol brasileiro estar em evidência na véspera de todas as convocações", declarou Diego.