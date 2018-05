A Seleção dos craques fora da Rússia

Apenas 32 seleções irão disputar a Copa do Mundo, e claro, que nem todos os craques conseguiram levar os seus times para o Mundial na Rússia. Sendo assim, omontou uma seleção dos jogadores que acabaram ficando de fora do torneio.Escalação: Buffon (Itália), Aurier (Costa do Marfim), Chiellini (Itália), Van Dijk (Holanda) e Alaba (Áustria), Vidal (Chile), Mkhitaryan (Armênia) e Robben (Holanda), Bale (País de Gales), Aubameyang (Gabão) e Sánchez (Chile).