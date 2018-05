A primeira vez de um veterano no Mundial

Já Renato Augusto, com 30 anos, foi convocado pela primeira vez em 2011, mas problemas físicos o afastaram da Seleção. Com Tite no comando desde 2016, o meia se firmou, mesmo atuando no fraco futebol chinês.



Um das situações mais surpreendentes é a do português Quaresma, com mais de 70 jogos pela seleção de seu país e quatro Eurocopas no currículo, o atacante, de 34 anos, nunca havia sido convocado para uma Copa. Na Rússia fará sua estreia.



Pela Inglaterra, outro veterano terá a grande oportunidade: o lateral Ashley Young. Apesar de ter estreado na seleção em 2007, o defensor não esteve nos Mundiais de 2010 e 2014.



Um dos principais atacantes da Colômbia, Falcao García também disputará sua primeira Copa em 2018. Em 2014, o camisa 9 rompeu o ligamento do joelho e foi cortado da lista.



Na seleção do Peru desde 2003, o atacante Farfán, de 33 anos, estará em sua primeira Copa do Mundo. O Peru, que estará na Rússia, não se classificava para um Mundial desde 1982.

A idade avançada de alguns jogadores para o futebol não significa necessariamente experiência em Copas do Mundo. Alguns que já ultrapassaram a barreira os 30 anos serão estreantes no Mundial, que começa em 14 de junho, na Rússia.Miranda e Renato Augusto, da Seleção Brasileira; Ricardo Quaresma, de Portugal; Ashley Young, da Inglaterra; Falcao García, da Colômbia, e Farfán, do Peru, realizarão o sonho de disputar a primeira Copa do Mundo.Na Seleção Brasileira, o caso que mais se destaca é o do zagueiro Miranda, de 33 anos. Atual titular da equipe de Tite, o zagueiro foi tricampeão brasileiro pelo São Paulo (2006, 2007 e 2008), campeão da Copa das Confederações pelo Brasil (2009), campeão da Liga Europa pelo Atlético de Madrid (2011 /2012) e espanhol (2013/2014), mas nunca conseguiu ir a uma Copa. Só se fixou após o Mundial de 2014, ainda com Dunga no comando da Seleção.