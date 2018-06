A primeira vez a gente não esquece

Confira as seleções que irão estrear no Mundial da Rússia, além de velhas conhecidas que retornam ao torneio

Vinte edições de Copa do Mundo depois, chegou a hora de Islândia e Panamá fazerem suas estreias no Mundial. Há muito tempo longe do Mundial, Egito e Peru tentarão superar sua história em Copas.





Islândia

Representando um país pequeno, com pouco mais de 300 mil habitantes, a seleção nórdica estreará no Mundial em 2018. Após boa participação na Eurocopa de 2016, quando o time chegou às quartas de final do torneio pela primeira vez, os islandeses entraram na melhor fase de sua história.



Nas Eliminatórias Europeias, a equipe liderou o grupo I, ficando a frente de seleções tradicionais como Croácia e Ucrânia e chegou à 18ª posição do ranking da Fifa, sua melhor colocação na história. Na Copa da Rússia, a Islândia enfrentará Argentina, Croácia e Nigéria no grupo D.





Panamá

Com pouca tradição no futebol, a seleção panamenha nunca havia conquistado uma vaga para o Mundial. Longe de ter um time com jogadores badalados, a equipe da América Central fez uma campanha estável nas Eliminatórias da Concacaf e conseguiu vencer o jogo derradeiro, contra a Costa Rica, em casa.





Com a classificação, o Panamá acabou deixando os Estados Unidos de fora. O veterano atacante Blas Pérez segue como maior destaque da seleção estreante. O Panamá terá pela frente Bélgica, Tunísia e Inglaterra, no grupo G da Copa do Mundo.





Peru

De fora do Mundial desde 1982, a equipe peruana voltou à elite do futebol após reconstrução comandada pelo argentino Ricardo Gareca, que passou pelo Palmeiras . Forte em casa, o time ficou na 5ª colocação das Eliminatórias Sul-Americanas e se classificou ao bater a Nova Zelândia na repescagem mundial.



Sob comando de Guerrero, que jogará após ter a suspensão por doping adiada, do experiente atacante Farfán e do meia Cueva, o Peru tenta, ao menos, repetir as campanhas de 1970 e 1978, quando chegou à 2ª fase. A equipe peruana está no grupo de França, Austrália e Dinamarca.





Egito

Comandado pelo craque do Liverpool Mohamed Salah, o Egito volta à Copa do Mundo após ficar de fora das últimas seis edições. Contando com o protagonismo do atacante, a equipe africana terminou na primeira posição do seu grupo nas Eliminatórias, batendo Uganda, Congo e Gana. A seleção egípcia já participou de dois Mundiais, em 1934 e 1990.



Em ambas participações, a equipe egípcia não venceu nenhum jogo. Com apoio de Salah, a expectativa é quebrar esta marca e tentar avançar às oitavas. O Egito disputa vaga com Rússia, Arábia Saudita e Uruguai, no grupo A.