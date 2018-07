A incansável Croácia

A seleção croata que chegou pela primeira vez na final da Copa do Mundo tem dois destaques complementares. Além do talentoso meio-campo comandado pela dupla Raktic e Modric, o time como um todo mostrou uma grande capacidade de superação em situações adversas.

A Croácia saiu atrás do placar nas três partidas eliminatórias que disputou e, mesmo assim, seguiu avançado. É a primeira vez na história que uma equipe alcançou à final do Mundial nestas condições.

A equipe técnica, controladora, e em alguns momentos até plástica, da primeira fase, saiu de cena a partir do momento em que o pragmatismo tomou conta dos jogos eliminatórias da segunda fase.

Disputando vagas contra as fechadas Dinamarca e Rússia, o desempenho técnico da seleção ficou abaixo do esperado.

Mesmo sem a genialidade de seus grandes jogadores, o time do leste europeu se manteve concentrado em todas as partidas, correndo atrás de um gol relâmpago dos dinamarqueses nas oitavas de final, e de uma desvantagem contra os donos da casa nas quartas.

Na semifinal, a equipe ficou 63 minutos atrás do placar contra a Inglaterra e conseguiu reverter o jogo após enfrentar sua terceira prorrogação consecutiva.

O cenário é bem diferente do encontrado pelos croatas na fase de grupos, quando saíram na frente em todas as partidas e conseguiram manter os 100% de aproveitamento.

Com o equilíbrio do mata-mata, o preparo físico da equipe croata acabou sendo o protagonista das classificações. Devido às prorrogações, a seleção é disparada a que mais correu no Mundial, _percorrendo um total de 725 km, 121 km de média por partida.

O camisa 10 Modric, além de ser o destaque técnico do time, também foi quem mais correu no_Mundial, acumulando 63,3 km de distância percorrida nas seis partidas que disputou. O meia de 32 anos jogou incríveis 604 minutos ao longo da competição.

Além da dedicação dos jogadores, os ajustes do treinador Zlatko Dalic surtiram efeito no torneio Por mais que o desempenho croata dependa de sua dupla de volantes, Modric e Raktic, o comandante conseguiu organizar o time de forma a não sobrecarregar suas estrelas.

Estimulando o jogo pelas pontas, a Croácia foi melhor quando conseguiu descentralizar suas jogadas, buscando a maior participação de Perisic pela ponta esquerda e Rebic pelo lado direito.

A equipe croata também se beneficiou com a mobilidade de Mandzukic, que por mais que seja a referência no ataque, recua em diversos momentos para a infiltração de Perisic e Rebic na área.

Sem a bola, o leve trio de meio-campistas Raktic, Brozovic e Modric, conseguiu dar consistência ao sistema defensivo croata, que sofreu cinco gols em seis jogos, além de ditar o ritmo da troca de passes e da criação ofensiva da equipe, quando tiveram a posse.

Perto do recorde

O goleiro Subasic irá se tornar o maior pegador de pênaltis da história da Copa se defender mais uma penalidade. O croata já soma quatro defesas na Rússia.