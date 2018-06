A hora de Messi na Rússia

A partida é crucial para o camisa 10 da seleção. Com a possibilidade de se aposentar da seleção argetina após novo revés no Mundial, Messi pode fazer, hoje, sua última partida em Copas.



Sem balançar as redes e com o peso de ter perdido um pênalti decisivo na estreia contra a Islândia, o craque está sendo muito cobrado pelas atuações abaixo do status de protagonista esperado. A cobrança ocorre mesmo após Messi ter sido o melhor jogador da última Copa do Mundo e o grande responsável pela dramática classificação argentina à Rússia.



Inconstante, o time argentino foi modificado antes da derrota pra a Croácia e será novamente alterado para o jogo decisivo da fase de grupos. Em sua última tentativa de classificação, Sampaoli voltará a jogar com dois zagueiros, Otamendi e Rojo (ou Sálvio), e também terá o retorno de Di Maria, formando o ataque com Messi e Higuaín.



Outra mudança crucial será a entrada de Armani no gol, substituindo Caballero, que falhou feio no primeiro gol da partida contra a Croácia.



"Precisamos ser uma fortaleza para dar o que a equipe precisa para arrancar no mundial. Nossa meta é vencer cinco partidas até a final. Amanhã será a primeira", relatou Sampaoli, confiante.



A confiança também reina no lado africano do torneio. "Nosso objetivo principal é que seja o último jogo dele (Messi) mesmo. Por mais que se goste de vê-lo jogando, é a nossa vontade fazer com que seja a despedida dele", declarou o atacante nigeriano Musa.



Em quatro confrontos na história das Copas, em 1994, 2006, 2010 e 2014, a Argentina venceu todos os jogos por um gol de vantagem.



A tarefa da Argentina não depende somente dela. Com três pontos somados, a Nigéria ira brigar, ao menos, por uma empate, o que garantia sua classificação.



Caso os sul-americanos vençam, a equipe de Messi ainda deverá se preocupar com a outra partida do grupo, que acontecerá simultaneamente, em Rostov, entre Croácia, já classificada, e Islândia. Caso a equipe nórdica vença seu jogo, a vaga será decidida por saldo de gols.

