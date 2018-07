A hora da verdade para França e Bélgica

"É uma equipe muito boa, jovem, mas que alcançou a maturidade, capaz de jogar em pequenos espaços, com ataque rápido. É uma equipe completa, sólida. Sabemos o adversário que teremos e que será difícil. Precisaremos de uma grande atuação para ir à final", disse o zagueiro Varane.



Muitos jogadores belgas e franceses são companheiros em clubes e se conhecem muito bem. Por isso há um misto de respeito e preocupação. "Na semifinal, você nunca vai achar um oponente fácil. São times que sabem jogar. A diferença é mínima. Vamos fazer de tudo fisicamente e mentalmente. Se eles forem melhores, é do futebol, mas faremos de tudo para vencer", de De Bruyne, que enfrentará o companheiro de Manchester City, o francês Mendy.



Histórico

Para os franceses, disputar uma semifinal de Copa do Mundo não é nenhuma novidade. Foram seis vezes, mas apenas duas vitórias (1998 e 2006).



Já os belgas voltam a lutar por uma vaga na final após 32 anos. A única vez que disputaram uma semifinal foi na Copa do Mundo de 1986. Na ocasião perderam para a Argentina, por 2 a 0, com dois gols de Maradona.

Com seleções compostas pela mesma geração de jogadores, França e Bélgica se enfrentam nesta terça-feira (10) às 15h, no estádio de São Petersburgo, pela semifinal da Copa do Mundo da Rússia, com sonho de alcançarem o último estágio, e terem a possibilidade de disputar o tão desejado troféu de campeão mundial.A promissora geração belga, como é conhecida, tem a grande oportunidade de entrar para a história das Copas. Depois do tropeço em 2014, no Brasil, a Bélgica se reergueu, manteve grande parte da seleção e consegue fazer ótima campanha na Rússia.Apontada como uma das favoritas antes do Mundial, a França não decepcionou e cumpriu o seu o papel com uma geração talentosa e jovem. Mbappé e Griezmann são os grandes destaques desta seleção, que volta ao topo.Às vésperas da partida decisiva, os jogadores da França alertaram para a força ofensiva do rival. Foram 14 gols marcados em cinco jogos. "Vamos enfrentar um dos melhores times ofensivamente. Eles têm muitas qualidades. Temos de jogar coletivamente para fechar os espaços", destacou o goleiro francês Lloris.