A hora da verdade: França e Croácia decidem a Copa do Mundo

"A maioria desses jogadores que estão aqui não estava presente na Euro, mas para os que estavam, claro, foi difícil digerir. Há dois anos, eu não sabia se teríamos outra oportunidade, mas estamos na final da Copa do Mundo e uma série de coisas mudam. Principalmente na preparação antes do jogo", disse o capitão Hugo Lloris na véspera da final.





Nós podemos fazer mais, nós queremos fazer nosso país orgulhoso. Os croatas deixaram de lado todos os problemas para celebrar a Copa e ficaram orgulhosos. Os fãs e as pessoas que estão no nosso país nos motivam muito. Espero que tenhamos 4 milhões de pessoas nas ruas da Croácia amanhã celebrando uma grande festa, talvez fazendo as celebrações que fazem no Brasil e na Argentina", disse o treinador Zlatko Dalic.



Os croatas chegaram à final com uma campanha recheada de superação e guiados por Luka Modric. O meia do Real Madrid é um dos favoritos a ganhar o prêmio de melhor jogador da Copa do Mundo. Na primeira fase, a seleção da camisa quadriculada venceu os três jogos, incluindo uma goleada de 3 a 0 sobre a Argentina. A partir daí, os croatas sempre precisaram, ao menos, da prorrogação para avançar. Nas oitavas, eliminaram a Dinamarca nos pênaltis. Também precisaram das penalidades para passar pela Rússia nas quartas. Já nas semis, a vitória por 2 a 1 no tempo extra classificou os croatas para a primeira decisão de seus 27 anos de história.



" Como pode ver, estamos na final da Copa do Mundo. Isso é a influência do nosso treinador. Ele entrou em cena em um momento difícil, nossa qualificação estava em dúvida e no jogo mais importante ele disse para confiarmos em nós mesmos, que tínhamos bons jogadores, então esse primeiro jogo contra a Ucrânia foi muito importante para retormarmos a confiança. Ele teve grande influência na nossa caminhada até aqui. Estamos muito felizes por ele estar conosco, não só pelo técnico que é, mas pela pessoa", declarou Modric, relembrando que o treinador assumiu a seleção em outubro de 2017, no último jogo das Eliminatórias, com risco de ficar de fora da Copa do Mundo. Dalic conseguiu levar a equipe à repescagem e venceu a Grécia para se garantir no Mundial.

Comandada por Mbappé, Griezmann e Pogba, a França chega novamente como favorita à conquista do título. Pelo caminho francês ficaram dois campeões mundiais: a Argentina, nas oitavas, e o Uruguai, nas quartas. Na semifinal, os franceses bateram a Bélgica, que havia eliminado o Brasil na fase anterior. Com uma defesa sólida e um futebol eficiente, os "Bleus" chegaram à final."Não há euforia aqui, nós estamos todos satisfeitos porque nós chegamos a este ponto e este é o maior jogo do ano. Mas além disto, o resultado irá mostrar se nós acertamos. Cada técnico sabe que tais partidas podem ser vencidas por pequenos detalhes e às vezes pelas coisas mais irracionais", disse o técnico Didier Deschamps, que pode se tornar o terceiro campeão mundial como jogador e treinador.O outro capítulo da história desta final que converge para o Stade de France é a semifinal da Copa do Mundo de 1998. Naquela ocasião, estreando em Copas do Mundo, a Croácia chegou à semi para enferntar justamente os franceses e saiu na frente com gol do artilheiro Davor Suker. Porém, empurrada pela sua torcida, a França conseguiu a virada com dois gols do lateral Lilian Thuram. Vinte anos depois, os croatas têm a chance de dar o troco.