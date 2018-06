'A França está atrás de Brasil, Alemanha e Espanha', diz Giroud

Atacante do Chelsea e da seleção francesa marcou 10 gols nos últimos 10 jogos como titular pela equipe nacional

O atacante Olivier Giroud, 31 anos, convocado para defender a França na Copa do Mundo da Rússia-2018, afirmou nesta quarta-feira (6) que sua seleção está atrás de Brasil, Alemanha e Espanha na briga pelo título mundial, em entrevista à AFP.

Em que nível se encontra a França para a Copa?

Atrás de Brasil, Alemanha e Espanha. Isso deixa uma vaga nas semifinais. Entre os jogadores falamos que em uma competição como essa não podemos nos contentar em dizer que será melhor da próxima vez. Para mim, certamente é a última Copa. Então quero realizar meu sonho de infância e vencer.

A atual seleção francesa é jovem demais?

A partir do momento em que os jovens têm o costume de estar em grandes jogos e aguentam a pressão, está bem. Eles têm bastante experiência, são talentos já consagrados. Não é preciso se preocupar com isso. Se eles tiveram um pouco de despreocupação, deixando de lado a importância do torneio, também é bom. Mas a experiência também importa, por isso é bom ter jogadores mais experientes, como é o meu caso.

Você quer aproveitar esta Copa para alcançar Trezeguet, 3º maior artilheiro da história da seleção francesa?

Estou a três de Trezeguet. Tenho a vontade de alcançá-lo e de marcar o máximo de gols possíveis. No plano pessoal, é um objetivo. Mas já me igualei Zidane e isso ninguém poderá tirar.

Durante a preparação para a Copa, você foi titular contra a Irlanda, mas não diante da Itália. Acredita que estará entre os onze em campo na estreia contra a Austrália?

Não penso nisso. Não monto o time, não decido. De qualquer forma, nos adaptamos e devemos responder às expectativas do técnico.

Como evoluiu sua relação com o técnico Didier Deschamps?

É alguém próximo aos jogadores e que sabe conversar, encontrar as palavras adequadas. Se instaurou uma relação de confiança ao me colocar de titular e me permitir jogar partidas. Nas minhas dez últimas partidas como titular consegui marcar 10 gols, então estou numa boa fase e espero continuar assim.