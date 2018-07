A estranha superstição de Griezmann na Copa do Mundo

Gesto do atacante vem sendo comparado a mandinga de campeões mundiais em 98

Entrar em campo com o pé direito, encostar a mão no gramado e se benzer, usar a mesma camisa, ficar na mesma posição no sofá... Incontáveis são as superstições de jogadores, treinadores e torcedores no futebol. Neste esporte em que, muitas vezes, a emoção está à frente da razão, quase todos apelam para o sobrenatural. Nem mesmo na França, finalista da Copa do Mundo, é diferente.



O atacante Antoine Griezmann, um dos principais nomes da seleção francesa, adotou um amuleto no Mundial. Antes de todas as partidas, o camisa 7 passa a mão na barba e no bigode do zagueiro reserva Adil Rami. Pelo visto, o gesto está funcionando.



Os meios de comunicação franceses, que estão procurando inúmeras coincidências entre a atual seleção e a que foi campeã mundial em 1998, já vêm comparando a superstição de Griezmann com o que acontecia com o zagueiro Laurent Blanc e o goleiro Fabien Barthez, quando a França conquistou a Copa do Mundo em casa. Naquela ocasião, antes das partidas, Blanc se dirigia ao arqueiro e lhe dava um beijo na careca.



Sabe-se lá se por conta da barba de Rami ou não, a seleção francesa está garantida na final do próximo domingo, às 12h, em Moscou. O adversário da decisão sai do duelo desta quarta-feira (11), entre Croácia e Inglaterra.





Se por um lado Griezmann e Rami matém a tradição partida após partida, a não repetição do uniforme tem sido uma marca da seleção francesa na Copa do Mundo. Os Bleus, até agora, usaram seis combinações diferentes nas seis partidas que fizeram na Rússia.Na estreia, contra a, jogaram de. Contra o, os franceses atuaram com a. Na última partida da fase de grupos, contra a, a França usou. Nas oitavas de final, o franceses pegaram ade. Nas quartas, contra o, o uniforme adotado foi. Na última terça-feira, a seleção francesa garantiu sua vaga na final do Mundial ao vencer avestida