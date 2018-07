Torcedores lotam bar para assistir à final de RuPaul Drag’s Race, reality em que drag queens entram em campo para disputar a coroa

O clima é o mesmo de uma decisão de Copa do Mundo. Aos poucos, as turmas começam a chegar e a pegar as mesas mais próximas das televisões. Enquanto a final não começa, os garçons servem não só cerveja, mas drinks como Aperol Spritz e Cosmopolitan. Quem passa pelo lado fora pode até pensar que o Castro Burger, em São Paulo, exibe mais uma partida decisiva do Mundial mas, na verdade, a aglomeração é para assistir a final de "RuPaul’s Drag Race".



O último episódio da décima temporada do reality show, exibido no final da última semana, causou aglomeração e fila de espera de centenas de fãs de "Mama Ru".



"Nós viemos no ano passado e voltamos esse ano porque parece final de Copa do Mundo. O pessoal grita, torce, faz os Lip Sync (dublagem das músicas). Sempre dá treta, agora mesmo teve uma discussão. Mas no final todo mundo comemora junto, não sai briga tipo Corinthians e Palmeiras, a gente aceita a campeã. Quer dizer: aceita mas não respeita", afirma o médico Gabriel Picarelli, junto a um grupo de 25 pessoas.



No episódio final, as drag queens Aquaria, Eureka, Kameron Michaels e Asia O’Hara entraram em campo para disputar a coroa de rainha das rainhas. Enquanto isso, no bar, centenas de fãs se contentaram com a transmissão em inglês, já que nenhuma televisão brasileira exibiu o programa em tempo real.



"Conheci RuPaul através da minha mulher e foi amor à primeira vista. Assistimos há muitos anos e sempre quis vir a um evento assim. E não surpreendeu, estamos adorando. Pode-se dizer que é a mesma coisa que assistir a uma Copa do Mundo. Para mim, não tem diferença", conta o administrador de empresas Luís Fernando, ao lado da mulher, Fernanda Albuquerque, e da sogra, todos fãs do programa.



A princípio, a disputa é realizada em duas semifinais: um sorteio escolhe as duplas que irão batalhar entre si.

Quando a juíza RuPaul dá o apito inicial, a música toca e as adversárias dividem o palco, disputando quem faz a melhor performance coreografada. Já na última etapa, as vencedoras de cada semifinal disputam o título de campeã.



Apesar das semelhanças com a festa do futebol, a maioria dos frequentadores afirmam enxergar mais diferenças entre as duas torcidas. Na Rússia, sede do Mundial 2018, por exemplo, vigora uma lei proibindo manifestações homoafetivas em locais públicos "onde crianças possam estar presentes".



Já no Qatar, sede da Copa de 2022, homens flagrados acariciando outro homens são condenados a sete anos de prisão.

"A semelhança com a Copa é no quesito importância e torcida, mas o nosso conceito, e o do reality show, é o da unidade sem uniformidade e o da diversidade sem fragmentação. Aqui todas as pessoas se sentirão acolhidas e respeitadas pelo que são", complementa Luiz Felipe Granata, gerente do estabelecimento.



"Gera uma discussão, cada um tem a sua preferida. Essa última temporada foram quatro finalistas e todas foram fenomenais. Mas a RuPaul representa união, quebra de paradigmas. Ela agrega, une a gente. Somos gays torcendo por uma drag, que era uma profissão marginalizada", afirma o maquiador Babú Lima.