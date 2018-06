A Copa de Putin

A Copa do Mundo de 2018 tem dono. Poucas vezes na história, uma edição do Mundial contou com um protagonismo tão grande como o papel desempenhado por Vladimir Putin na competição que começa nesta quinta-feira. Desde a escolha do país-sede, em 2010, o homem-forte da Rússia tomou conta dos mínimos detalhes.



Putin escolheu as cidades-sedes, apontou quais construtoras seriam responsáveis pelas obras, liderou projeto de "maquiagem" nas principais cidades do país e calou os críticos do evento. Seu dedo está presente em todas as decisões do Mundial, das mais importantes até as menores.

O presidente, que já foi agente da KGB (serviço secreto soviético), pretende usar a Copa do Mundo como máquina de propaganda. A ideia é mostrar a Rússia como uma potência mundial capaz de competir, fora de campo, de igual para igual com qualquer grande país do Ocidente.

"Eventos como a Copa do Mundo não são apenas um espetáculo esportivo. É também a chance para que as pessoas aprendam novas coisas sobre um país e suas tradições. É bom para que vejam que outros países também são amigáveis e legais", afirmou Putin no Congresso da Fifa, nesta quarta-feira, em Moscou.