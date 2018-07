A Copa de Iva Olivari, a 'chefe' da Croácia

Gerente da equipe da seleção é uma das poucas mulheres entre os times do Mundial

A histórica passagem da Seleção croata às semifinais da Copa se deu também graças a gerente da equipe Iva Olivari. A mulher, vista sempre de terno nos gramados, assim como a seleção dos Bálcãs, percorreu um caminho longo até o Mundial da Rússia.



O que acontece dentro do campo é decidido pelo técnico Zlatko Dalic, mas todo o resto passa por Olivari, que alguns jogadores chamam carinhosamente de "tia Iva" e outros empregados diretamente de "chefe".



Tudo começou em 1992 quando, depois de uma lesão encerrar uma carreira promissora no tênis, ela desembarcou na recém-criada federação de futebol nacional. Naquela jovem Croácia, era impensável que a equipe chegaria a sua segunda semifinal em 20 anos e uma mulher estaria à beira do gramado. Mas os tempos mudaram.



"Eu não fui discriminada, mas é claro que eu ouvi coisas como 'ela não deveria estar ali, seria melhor se fosse um homem, não sabe nada sobre futebol'... Mas esses comentários não me afetaram", afirma Iva.



Esta é a primeira Copa de Olivari como gerente da equipe. Mas a imagem desta mulher de 49 anos chamou a atenção, dada a rara presença de profissionais femininas.



"Como gerente da equipe, sou a rainha dos papéis. Sou responsável por toda a administração, comunicação com rivais, clubes, viagens... tudo que se precisa para participar de um torneio", explica.



Isso inclui ajudar o técnico na comunicação das mudanças ou no diálogo com a Fifa, assim como faz a espanhola Silvia Dorschnerova, delegada de campo da Seeleção espanhola desde a Copa do Mundo de 2002.



Quase metade do público da Copa-2014 foi feminina entre os maiores países da América Latina, segundo dados da própria Fifa. Enquanto isso, praticamente não há mulheres nos comitês técnicos das seleções, as salas de imprensa ainda são muito masculinas e não há juízas em nenhuma das 64 partidas.



"Gostaria de ver muito mais mulheres dentro e fora do gramado, podemos fazer muitas coisas. Podemos trabalhar na administração, na gestão de jogadores, nas transferências", enumera Olivari.



Ela é uma parte essencial da federação croata, dirigida atualmente pelo ex-atacante e herói do terceiro lugar conquistado em 1998, Davor Suker. Nomeada gerente da equipe após a Copa do Mundo no Brasil, Olivari fez sua estreia no campo na Eurocopa da França-2016.



A experiência, no entanto, acabou com o gol nos acréscimos de Quaresma com o qual a Seleção portuguesa eliminou a Croácia nas oitavas.



Mas, na Rússia, a sorte favoreceu a talentosa geração liderada por Luka Modric, que correu animadamente para abraçar Iva após a classificação sofrida contra a Dinamarca. Para ela, como para os quatro milhões de croatas, o trauma da decisão por pênaltis foi um calvário que ela não desejava repetir, mas que teve que superar novamente contra a Rússia.



"Acho que nossa hora chegou e vamos fazer coisas incríveis nesta Copa do Mundo", assegura.