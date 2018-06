A chance de exorcizar o 'Fantasma do 7 a 1'

Comissão técnica garante Seleção bem preparada psicologicamente e confia na experiência dos remanescentes de 2014

As lembranças mais recentes de Copa do Mundo para os brasileiros não são nada boas. O último jogo de Mundial da seleção canarinho foi a derrota por 3 a 0 para a Holanda, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, na disputa de terceiro lugar em 2014. Mas a memória mais dolorosa vem da semifinal. O fantasma da derrota por 7 a 1 para a Alemanha no Mineirão ainda martela na cabeça de todos.



"A gente carrega esse fantasminha do 7 a 1 todo dia. Estou convivendo com ele", afirmou Tite em março, antes do amistoso contra a Alemanha.



O apagão de seis minutos daquele fatídico 8 de julho ainda deixa uma ponta de desconfiança. Será que a Seleção Brasileira está preparada psicologicamente para o Mundial?



"A parte psicológica está sendo trabalhada da melhor forma possível. É um tema que o Tite sempre coloca para a gente, de ser mentalmente forte, de estar preparado para todas as situações. Se tomar um gol, continuar agindo da mesma maneira. Para nós que estivemos em 2014 tem sido uma coisa muito proveitosa e eu espero que isso possa refletir nas nossas atuações", garante o volante Fernandinho, um dos remanescentes daquela derrota.



Daquele time que disputou a Copa do Mundo em 2014, seis atletas terão a chance de suas redenções pessoais. Desses seis, quatro estiveram em campo na semifinal. Marcelo e Fernandinho foram titulares e Willian e Paulinho entraram no decorrer da partida. Para a comissão técnica, a experiência deles nesse momento será fundamental para evitar um novo apagão caso algo saia do previsto durante as partidas.



"Eles estão muito bem preparados. A gente conversando com eles, sente que eles têm realmente uma experiência, eles têm algo a contribuir. A gente tem que levar isso em consideração. Tudo o que eles viveram e trazer para nós experiências positivas", analisou Edu Gaspar, coordenador técnico da Seleção Brasileira, em entrevista ao Destak.



Vitória sobre a Alemanha como um recomeço



No dia 27 de março, Brasil e Alemanha se enfrentaram em Berlim. O gol de Gabriel Jesus aos 34 minutos garantiu a vitória por 1 a 0 para a equipe canarinho. Dentro da comissão técnica, o triunfo é tratado como um recomeço, um choque de autoestima nos jogadores para aumentar ainda mais a confiança da equipe nos momentos decisivos da Copa do Mundo.



"Acho que nosso jogo contra a Alemanha deu um choque de autoestima em muita gente, nos atletas, na imprensa, nós da comissão técnica e nos torcedores. Foi escolhido jogar com a Alemanha porque nós sabíamos que ter um grande enfrentamento ia dar esse golpe", concluiu Edu.



Com a confiança em alta desde a chegada de Tite, o Brasil vê em 2018 como a chance de exorcizar, de vez, o fantasma do 7 a 1. E o povo brasileiro espera que a história não termine como acabou o exorcismo do fantasma de 1950.