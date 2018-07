A caminho do Liverpool, Alisson será o goleiro mais caro da história

€ 75 milhões (cerca de R$ 335 milhões) para contar com o brasileiro, segundo a rede britânica BBC. Alisson supera o italiano Buffon, que em julho de 2001 foi vendido do Parma para a Juventus por € 52,8 milhões. No começo do mês, Buffon acertou sua transferência para o PSG.A ótima temporada pela Roma, que chegou às semifinais da Champions League 2017/2018, já havia despertado o interesse do Liverpool, independente do desempenho que o goleiro teve na Copa do Mundo.

Formado nas categorias de base do Internacional, Alisson se transferiu para a Roma em 2016, mas só assumiu a titularidade no início da temporada seguinte. No período em que esteve na reserva foi mantido como titular da Seleção Brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia, com o aval de Taffarel, preparador de goleiros do Brasil.



Com a venda do goleiro Alisson para o Liverpool, o Inter embolsará quase R$ 17 milhões por ser o clube formador.