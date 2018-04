A 50 dias da Copa, relembre os gols mais bonitos dos últimos Mundiais

De 1998 até 2014, assista o lance mais belo de cada uma das últimas cinco edições da Copa do Mundo

Nesta quarta-feira (25), entramos na contagem regressiva definitiva para a Copa do Mundo da Rússia. Agora, faltam apenas 50 dias para a bolar rolar no Mundial.



Com a Copa logo ali, aproveite para relembrar o gol mais bonito de cada uma das últimas cinco edições da Copas do Mundo.



2014 - James Rodríguez (Colômbia)



Sensação da Copa de 2014, o colombiano James Rodríguez marcou um golaço na vitória de sua seleção contra o Uruguai, por 2 a 0, nas oitavas de final.



2010 - Diego Forlán (Uruguai)



Na decisão de terceiro lugar da Copa de 2010, contra a Alemanha, Forlán, que depois viria ser eleito o melhor jogador do torneio, fez o gol mais bonito do Mundial da África do Sul. O belo lance, porém, não evitou a derrota dos uruguaios por 3 a 2.



2006 - Maxi Rodríguez (Argentina)



O argentino Maxi Rodríguez anotou o gol mais bonito da Copa da Alemanha, após acertar chute incrível na prorrogação das oitavas de final, contra o México. O gol deu a vantagem, e posteriormente a vitória, por 2 a 1, para a seleção argentina.



2002 - Edmilson (Brasil)



Durante a campanha do pentacampeonato, a Seleçao Brasileira anotou diversos gols memoráveis, mas o mais bonito, e do Mundial por completo, foi na goleada do Brasil contra a Costa Rica, por 5 a 2, ainda na fase de grupos.



1998 - Michael Owen (Inglaterra)



O único gol não-latino da lista é de autoria do inglês Michael Owen, nas oitavas de final da Copa da França, contra a Argentina. O lance deu a vantagem para a Inglaterra no momento, mas o jogo em si terminou em empate de 2 a 2. Nos pênaltis, os sul-americanos saíram com a classificação.