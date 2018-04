76res despacham o Miami Heat e avançam à semifinal

Equipe da Filadélfia volta a disputar essa fase da competição depois de seis anos

O Philadelphia 76ers derrotaram o Miami Heat por 104 a 91, nesta terça-feira (24), fizeram 4 a 1 e encerraram a série melhor de sete jogos. Classificado à semifinal da Conferência Leste, os 76ers esperam o vencedor do duelo entre Boston Celtics e Milwaukee Bucks. Os Celtics lideram a série por 3 a 2.



O destaque da partida foi JJ Redick, que marcou 26 pontos e foi o cestinha do jogo. O camaronês Joel Embiid também colaborou com 19 pontos e 12 rebotes.



Os 76ers não alcançam uma final de conferência desde 2001. Na época, a equipe liderada por Allen Iverson foi campeã da divisão Leste ao superar o Milwaukee Bucks, mas perdeu o título da NBA na decisão contra os Lakers, de Kobe Bryant e Shaquiile O' Neal.

