7 brasileiros que já foram os melhores jogadores da Copa do Mundo

Faltando 37 dias para o Mundial, saiba quais brasileiros já foram escolhidos os melhores do torneio

Faltam apenas 37 dias para a Copa do Mundo na Rússia. O torneio mundial tem apenas oito seleções que já foram campeãs, sendo o Brasil o único país que participou de todas as edições, além de ser o maior campeão, com cinco títulos.



No final do torneio, um jogador do campeonato é escolhido como o melhor da Copa, de Leônidas a Ronaldo, sete brasileiros já foram escolhidos como craques do Mundial.



Leônidas da Silva, inventor da bicicleta, "Diamante Negro" ou apenas Leônidas disputou as edições de 1934 e 1938. Em 1938, foi artilheiro da competição com sete gols, um deles marcante por ter sido descalço e na prorrogação do jogo contra a Polônia, e o primeiro brasileiro a ser eleito craque do torneio Mundial.



Zizinho foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo da FIFA em 1950, ficou fora das duas primeiras partidas do torneio, contra México e Suíça, devido à uma lesão no joelho. Voltou apenas no terceiro jogo, contra a Iugoslávia, onde além de guardar o seu, teve uma bela atuação e crítica de um jornalista italiano, que disse que seu futebol "fazia recordar Da Vinci pintando alguma obra rara", foi o suficiente para ganhar o apelido de "Mestre Ziza".



Alguns acreditam que Didi foi o principal responsável por tornar o Brasil o grande campeão do futebol na Copa do Mundo de 1958, na Suécia. Na final, os anfitriões marcaram um gol logo no início do jogo. "idi, com determinação e frieza peculiares, caminhou devagar até o gol, pegou a bola do fundo da rede, botou embaixo do braço e andou calmamente ao meio de campo exortando o time a se posicionar e virar o jogo", descreve Henrique Meirelles em "O lance que mudou o Brasil". No fim da partida, o placar mostrava 5 a 2 para o Brasil, que não só virou como aplicou a goleada em cima da Suécia. Didi foi escolhido como craque da Copa naquele ano.



Garrincha, foi o melhor jogador da Copa do Mundo de 1962. O público, que se preocupava com a contusão de Pelé na segunda partida do torneio, cansou de vibrar e aplaudir a atuação do artilheiro, com quatro gols. Não chegou a deixar o dele na vitória de virada na final contra a Tchecoslováquia, mas há quem diga que o bicampeonato foi não só do Brasil, mas também de Mané.



Não há quem desconheça o nome de Pelé atualmente. Aos 29 anos, o Mundial sediado no México era do Rei do Futebol. Com dribles fantásticos, quatro gols marcados, sendo um na final de cabeça contra a Itália e socos no ar na comemoração, Pelé se despedia da Copa do Mundo da FIFA com chave de ouro: levando o terceiro título para o Brasil - feito até hoje único de um só jogador e eleito o craque do torneio de 1970.



O melhor atacante do Brasil quase ficou de fora da Copa do Mundo de 1994, Romário, que não havia sido convocado para as eliminatórias do Mundial nos Estados Unidos, defendia o Barcelona na época. O Brasil não ganhava há três jogos e a vaga no torneio estava começando a ficar duvidosa. Parreira pediu para buscar o atacante na Cataluña para o último jogo das eliminatórias, seus dois gols e sua atuação contra o Uruguai, no Maracanã, foi o suficiente para saber que a seleção não podia ficar sem ele. Das sete partidas disputadas pelo Brasil na Copa, Romário só não marcou no jogo de 1 a 0 contra os anfitriões, mas deu a assistência. Na final contra a Itália, um dos pênaltis foi seu. O tetracampeonato foi para o Brasil, e o título de craque foi para o carioca de 27 anos, baixo de estatura, gigante de futebol.



A derrota do Mundial de 1998 não foi digerida até hoje pelos brasileiros e nem para o craque do ano, Ronaldo. O craque teve uma convulsão horas antes da decisão contra a França, no Stade de France, mas acabou entrando em campo disputando o jogo inteiro e teve uma atuação, assim como o restante do time, apagada. Perderam de 3 a 0, e quatro anos depois, o craque fez questão de defender a seleção novamente, trazendo o pentacampeonato de 2002 para o Brasil.