No impulso, torcedores viajam à Copa aos 48 do segundo tempo

Clima do Mundial contagia brasileiros, que se lançam em aventura de última hora para ver a Seleção Brasileira

Impelidos por postagens invejáveis de amigos nas redes sociais e movidos pelo impulso, alguns torcedores brasileiros que estão na Copa do Mundos foram na contramão do recomendado planejamento com antecedência e decidiram, de última hora, viajar à Rússia para curtir o Mundial – alguns inclusive compraram suas passagens já com os jogos em andamento.

Este foi o caso, por exemplo, de Carlos Caloghero, conhecido como Carlinhos. Dono do bar e loja Brechó do Futebol, em Porto Alegre, no Sul do país, ele decidiu comprar a passagem à Rússia no dia 19, uma terça-feira, cinco dias após o início da competição. Embarcou no dia seguinte e foi chegar à sede da Copa do Mundo só na sexta, dia 22 – correu direto para a Fan Fest e conseguiu assistir ao segundo tempo do jogo do Brasil.

"Mandei a foto do meu cartão de crédito para um amigo e ele comprou a passagem", contou o aventureiro. Só que o destino da passagem aérea era Moscou, enquanto o primeiro jogo para o qual Carlos tinha entrada garantida aconteceria em Kazan, a mais de 800 km de distância. Surgiu, então, mais uma missão: arrumar uma forma de chegar à cidade do Tartaristão.

"Não tinha mais trem e ônibus. Consegui entrar numa excursão de colombianos, com um monte de senhor de idade. Foram 12 horas de ônibus. Mas sou de Porto Alegre. Para a gente, viajar de ônibus para ver jogo no Brasil é sempre longe", conta o torcedor.

De Kazan, Carlinhos ainda seguiu ir a Saransk, onde assistiu Portugal e Irã, e de lá retornou à capital Moscou, para o jogo entre Brasil e Suécia. Com ingresso garantido para as oitavas de final, no jogo entre França e Argentina, que aconteceu novamente em Kazan, ele precisou buscar mais uma solução criativa para a questão logística: "Um amigo meu de Buenos Aires me arrumou um trem até Nizhni [Novgorod]. E depois outro para ir até Kazan", conta.

Ainda pretende ir à Samara, para o jogo do Brasil contra o México, pelas oitavas de final, e já conseguiu garantir entradas também para a partida da Seleção Brasileira nas quartas de final. Agora, segue em busca de ingressos para semifinal e final.

"A falta de planejamento é que acaba resultando nessa correria toda. Estou moído, mas está valendo a pena", avalia Carlinhos. "Não aproveitei muito a Copa do Mundo no Brasil, porque tinha acabado de abrir um bar novo em Porto Alegre e estava trabalhando demais, sem grana. Fui a dois jogos só: França x Honduras; e Alemanha e Argélia", lamenta.

Outra torcedora em situação semelhante foi Caroline Gomes, brasileira que atualmente mora em Dubai, nos Emirados Árabes. No dia 18, uma segunda-feira, quatro dias após o início da Copa do Mundo, ela comprou as passagens aéreas em direção à Rússia, por onde viaja com a irmã e a mãe.

"Foi super em cima da hora mesmo. Uma semana antes, comecei a procurar as passagens, só para se ter uma noção. Mas eu não moro no Brasil. Então, as passagens estavam bem mais em conta e não mudaram de preço desde que comecei a procurar", conta Caroline.

As três sequer tinham ingressos para os jogos. Na rota, incluíram São Petersburgo e Moscou, as duas principais cidades da Rússia e por onde a Seleção Brasileira teve a sorte de passar, durante a fase de grupos. Fizeram uma viagem curta e, em breve, já retornam. "Não dá para ficar muito tempo porque todas temos que voltar para trabalhar", explica.

A motivação para a viagem foi mesmo a Copa do Mundo: "Quando começaram a sair os vídeos do evento, e as pessoas estavam postando e falando sobre isso, me animei. Nunca nem tinha pensado em ir à Rússia. O destino só me pareceu interessante agora".

Apesar da dificuldade com o idioma, ela conta que está amando visitar o país: "Senti dificuldade com coisas básicas, tipo hotéis, restaurantes e transporte público. Em Moscou, parece que ninguém fala inglês mesmo. Achei a galera bem despreparada quanto ao idioma, mas as duas cidades que visitei são lindas e me surpreenderam".

Gustavo Pessôa é outro amante da Seleção Brasileira que foi movido pelo impulso do clima de Copa do Mundo e decidiu viajar à Rússia aos 48 do segundo tempo. Também focou em visitar São Petersburgo e Moscou, cidades mais turísticas e que estavam na rota da equipe de Tite. Comprou as passagens aéreas no dia 12, apenas dois dias antes da Copa começar.

"Entrei em um site de passagem, coloquei uma data que dava para ver os dois jogos do Brasil, e o preço não era muito fora do padrão Brasil-Russia numa véspera de um grande evento. Na quinta, dia 14, começava a Copa. Terça, dia 12, negociei minhas férias e comprei a passagem no mesmo dia. Em dois dias tive que fechar tudo que conseguia", conta o torcedor.

Sem hospedagem reservada com antecedência, Gustavo até conseguiu algumas diárias em albergues, mas viajou sem ter onde dormir em determinadas noites. Acionou os amigos que haviam alugado apartamento e, no fim das contas, conseguiu se virar bem, na base da aventura. Com ingressos para os dois jogos do Brasil, ainda teve a sorte de presenciar duas vitórias.

"Valeu muito. Eu já tinha desistido de vir por achar que a Rússia não fosse um país com fácil locomoção interna e com passagens muito caras, com referência de como foi a Copa no Brasil, que também tinham sedes bem distantes umas das outras. Quando foi aproximando da Copa, você começa a ver os amigos indo viajar, tudo dando certo, e foi batendo o arrependimento", confessa.

Agora, ele diz: já era. Gostou tanto da experiência que pretende ir a todas as próximas Copas. "Assisti o primeiro jogo do Brasil ainda no Rio, o seguinte já estava no estádio! Para o Catar, vou me organizar melhor", promete a si mesmo.