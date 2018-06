Do Recreio dos Bandeirantes ao Aterro do Flamengo, os 42 km da Maratona do Rio foram enfrentados por 14 mil corredores, que participaram da 16ª edição da competição, neste domingo (3). Descoberto pelo treinador mineiro Paulo dos Santos Rodrigues, o etíope Mersimoy Niguse largou para disputar pela primeira vez uma prova de 42 km e cruzou a linha de chegada como o vencedor da categoria masculina, em 2h18min41s. Já na ala feminina, Zinash Estifo Banetirga, também da Etiópia, subiu no pódio, com o tempo de 2h41min40s.



"Fiquei muito honrado de competir aqui. Nunca tinha saído do meu país até vir para cá. Gostei muito da cultura do Rio e do clima. O visual é muito bonito. Só não esperava as duas subidas do percurso", afirmou o novato Mersimoy, parte da equipe de atletismo chamada informalmente de Nova Flor, uma tradução do nome da capital etíope, Adis Abeba.



A pernambucana Mirela Saturnino de Andrade foi a brasileira mais bem colocada, em segundo lugar na categoria feminina, com o tempo de 2h42min06s. Priscilla Lorchima, do Quênia, terminou em terceiro, com 2h44min02s. Entre os homens, o vice-campeão também foi um queniano: Nicolas Kipkorir Chelimo ficou em segundo. O brasileiro mais bem colocado foi Gilmar Silvestre Lopes, com 2h21min01s.



Ao todo, a corrida de rua levou 38 mil pessoas para a orla carioca durante todo o fim de semana, em provas de 42 km, 21 km, 10 km, 6 km, infantil e o Desafio Cidade Maravilhosa (21 km + 42 km).



Confira os resultados:





Maratona (42 km)



Feminino

1) Zinash Estifo Banetirga (Etiópia/Nova Flor), 2h41min40s

2) Mirela Saturnino de Andrade (Brasil/Marinha), 2h42min26s

3) Priscilla Lorchima (Quênia/Luasa Sports/Caixa), 2h44mins02s

4) Roselaine de Souza Ramos Benitis (Brasil/Filé & Marcia Narloch), 2h46min35s

5) Marcela Cristina Gomez Cordeiro (Brasil/Cruzeiro), 2h47min52s



Masculino

1) Mersimoy Niguse Alem (Etiópia/Nova Flor), 2h18min41s

2) Nicolas Kipkorir Chelimo (Quênia/Luasa Sports/Caixa), 2h18min59s

3) Gilmar Silvestre Lopes (Brasil/Cruzeiro), 2h21min01s

4) Gilberto Silvestre Lopes (Brasil/Pé de Vento), 2h21min55s)

5) Valdir Sergio de Oliveira (Brasil/Cruzeiro), 2h22min54s



Meia Maratona (21 km)



Feminino

1) Meseret Merine (Etiópia/ Luasa Sports Caixa), 1h15min21

2) Gessica Ladeira (Brasi/ Filé e Marcia Narloch), 1h19min17s

3) Rejane Ester Bispo da Silva (Brasil/ Filé e Marcia Narloch), 1h20min02s

4) Caroline Jepkemei Kimosop (Quênia/ Luasa Sports Caixa), 1h25min20s

5) Larissa Marcelle (Brasil/ Pé de Vento), 1h26min02s



Masculino

1) Paul Kipkemoi Kipkorir (Quênia/ Luasa Sports Caixa), 1h04min05s

2) Giovane dos Santos (Brasil), 1h06min13s

3) Jacob Kemboi Kiprotich (Quênia/ Luasa Sports Caixa), 1h07min17s

4) Glenison Gilbert de Carvalho (Brasil/ Elite Academia), 1h08min23s

5) Gustavo Henrique Pereira Nascimento (Brasil/ Luasa Sports Caixa RKM) 1h09min07s



Family Run (10 km)



Feminino

1) Gisele Barros de Jesus (Brasil/Filé & Marcia Narloch), 37min45s

2) Solange Maria Mariano (Brasil/ Street Runner USA), 38min18s

3) Luzinete Andrade dos Santos Miranda (Brasil/MT Fit Run), 39min41s

4) Evillim Rezende Correa (Brasil/MT Fit Run), 40min05s

5) Iris Ribeiro do Nascimento (Brasil), 41min22s



Masculino

1) Pablo Fagundes da Costa (Brasil/MT Fit Run), 31min06s

2) Alison Vinicios Leão Costa (Brasil/MT Fit Run), 31min08s

3) Eduardo de Brito Ramos (Brasil), 32min46s

4) Rodrigo Lira (Brasil/Diana Cretaro Sports), 33min22s

5) José Ivanildo Amorim de Paiva (Brasil), 33min27s



Family Run (6 km)



Feminino

1) Margarita Andrea Masias Guineo (Argentina), 22min10s

2) Joseli Janes de Castro (Brasil/Casa do Corredor), 22min21s

3) Magda Amaral dos Santos Miranda (Brasil/Club da Corrida), 23min43s

4) Maria Julia da Silva (Brasil/Marines), 24min09s

5) Marina Malachias (Brasil/Massas de Geovani Braga), 24min18s



Masculino

1) Welerson Rafael Pires do Nascimento (Brasil/Appai), 18min48s

2) Paulo Machado dos Santos Silva (Brasil/Appai), 18min54s

3) Equipe Solange Aparecida, 18min56s

4) Marcelo Avelar (Brasil/Equipe Solange Aparecida), 19min02s

"A natureza, o ar, as pessoas gritando e vibrando, isso faz toda diferença. Você se sente lá no alto. Estava me sentindo ótima até o quilômetro 30. Quando chega ali, fica mais difícil. Vem dor no pé, na patela, e a gente tem que lutar contra as feridas. Consegui manter o ritmo e dedico esse resultado a meu pai, que hoje completa 55 anos. Estou feliz porque dei meu melhor", disse Mirela, que disputou a prova pela quarta vez e em todas foi ao pódio, com um quinto lugar, um terceiro lugar, um vice-campeonato em 2017 e outro este ano.