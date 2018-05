Nainggolan fora de pré-convocados da Bélgica para Copa

Técnico admite que ausência do meia foi por uma questão tática

O meia Radja Nainggolan, da Roma, ficou fora da lista de 28 pré-convocados da Bélgica para a Copa do Mundo da Rússia de 2018, divulgada nesta segunda-feira (21) pelo técnico da seleção, Roberto Martínez.



Martínez admitiu que Nainggolan ficou de fora dos selecionados devido à uma questão tática, por considerar que o meia não se enquadra na forma de jogar dos belgas e por não conseguir dar um papel importante como o jogador tem na Roma.



Em suas redes sociais, o jogador desabafou e anunciou a aposentadoria da seleção.



"Infelizmente, contra a minha vontade, encerro a minha carreira na seleção. Sempre fiz de tudo para representar a minha nação. Ser você mesmo às vezes pode causar incômodo. A partir de hoje, serei o primeiro torcedor" publicou Nainggolan em seu Instagram e Twitter.



A Bélgica vai enfrentar a Inglaterra, a Tunísia e o Panamá no Grupo G do Mundial de 2018.



Confira a lista de pré-convocados para defender a Bélgica na Copa da Rússia:



Goleiros: Thibaut Courtois (Chelsea/Ing), Simon Mignolet (Liverpool/Ing), Koen Casteels (Wolfsbrugo/Ale) e Matz Sels (Anderlecht).



Zagueiros e laterais: Toby Alderweireld (Tottenham/Ing), Laurent Ciman (Los Angeles FC/EUA), Leander Dendoncker (Anderlecht), Christian Kabasele (Watford/Ing), Vincent Kompany (Manchester City/Ing), Thomas Meunier (Paris Saint-Germain/Fra), Jordan Lukaku (Lazio/Ita), Thomas Vermaelen (FC Barcelona/Esp) e Jan Vertonghen (Tottenham/Ing).



Meias: Yannick Carrasco (Dalian Aerbin/Chn), Nacer Chadli (West Bromwich/Ing), Moussa Dembélé (Tottenham/Ing), Kévin De Bruyne (Manchester City/Ing), Marouane Fellaini (Manchester United/Ing), Youri Tielemans (Mónaco/Fra) e Axel Witsel (Tianjin Quanjian/Chn).



Atacantes: Michy Batshuayi (Borussia Dortmund/Ale), Eden Hazard (Chelsea/Ing), Romelu Lukaku (Manchester United/Ing), Dries Mertens (Nápoles/Ita), Thorgan Hazard (Borussia Moenchengladbach/Ale), Adnan Januzaj (Real Sociedad/Esp) e Christian Benteke (Crystal Palace/Ing).