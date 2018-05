Fifa debate ampliação do torneio para 24 clubes

01.05.2018 07:38

Entidade também pretende criar a Liga Mundial das Nações, com seleções de mais de 200 federações

Em reunião realizada nesta segunda-feira (30) na sede da Fifa em Zurique (Suíça) foi debatida a ampliação do Mundial de Clubes para 24 equipes, ideia defendida pelo presidente da entidade, Gianni Infantino.

As negociações que reuniram os secretários-gerais das seis confederações também discutiram o projeto da Liga Mundial de Nações, nova competição da qual participariam as mais de 200 federações que são membros da Fifa.

As propostas foram apresentadas durante a última reunião do Conselha da Fifa, em março em Bogotá, onde Infantino anunciou que um grupo de investidores poderia garantir receita de até US$ 25 bilhões para as duas competições.

As propostas de Gianni Infantino não parecem ter unanimidade entre as confederações, principalmente por parte da Uefa, que criou sua própria Liga de Nações, que terá sua primeira edição disputada a partir de setembro.

Segundo os projetos de Infantino, o Mundial de Clubes, que é disputado anualmente por sete clubes, contaria a partir de 2021 com 24 equipes e aconteceria a cada quatro anos.

A Liga Mundial de Nações, com uma final com 8 países, precisaria da liberação de novas datas no calendário internacional, o que tem sido alvo de críticas.

Infantino busca conseguir um acordo antes da Copa do Mundo da Rússia e poderia convocar uma reunião extraordinária do Conselho da Fifa antes de final de maio.