Federação marroquina denuncia sistema de pontuação injusto

A Federação Marroquina de Futebol contestou o sistema de pontuação e os critérios técnicos da Fifa para escolher a sede da Copa do Mundo de 2026, denunciando injustiça no processo.

"Somos firmemente contra a manutenção do atual sistema de pontuação e consideramos que toda ação neste sentido seria injusta", criticou o presidente da federação, Fouzi Lekjaa, em mensagem ao presidente da Fifa, Gianni Infantino.

O sistema de pontuação. que adiciona novos critérios técnicos, não figurava nas condições transmitidas inicialmente pela Fifa e foi divulgado em 14 de março, ou seja, menos de 24 horas antes da apresentação do dossiê técnico da candidatura marroquina, e apenas 48 horas da data limite regulamentar de apresentação de candidaturas de 16 de março, segundo a mensagem.

O sistema impõe novas regras e modifica os indicadores de hotéis, introduzindo tamanho mínimo para as cidades-sede, risco de sustentabilidade para estádios, capacidade mínima para aeroportos e distância máxima entre o aeroporto e a cidade-sede, de acordo com documento da Fifa, publicado em 25 de março.

Com sua candidatura, o Marrocos espera organizar a Copa do Mundo de 2026, a primeira que será disputada com 48 equipes, e enfrenta a candidatura conjunta de Estados Unidos, Canadá e México.

Será a quinta tentativa de Marrocos organizar a competição, que prevê o uso de 12 estádios. O país africano conta com cinco estádios já construídos e que serão modernizados. Outros três ultramodernos estão projetados.

Já a candidatura conjunta (EUA, Canadá e México) se apoia em 23 cidades-sede pré selecionadas, das quais quatro são mexicanas, três canadenses e 16 norte-americanas. Destas, sairão 16 cidades-sede definitivas, com estádios de capacidade média de 68.000 lugares já construídos e operacionais.

As 207 federações que são membro da Fifa vão escolher o organizador da Copa do Mundo-2026 no dia 13 de junho deste ano, um dia antes do início do Mundial da Rússia.

Segundo dados divulgados pela candidatura marroquina, sediar a Copa do Mundo trará receita de US$ 2,7 bilhões ao país e criará cerca de 110 mil empregos.