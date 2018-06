Brasileiros estão em grande número na Rostov Arena para estreia da Seleção

A poucos minutos da grande estreia do Brasil na Copa do Mundo da Rússia, entusiasmo brasileiro contagia torcedores em frente ao estádio

A Seleção Brasileira entra em campo em alguns minutos para disputar seu jogo de estreia pela edição de 2018 da Copa do Mundo. O jogo acontece em Rostov, cidade da região sul da Rússia.



Com ritmo de festa e típico entusiasmo brasileiro, o Destak registrou imagens de torcedores se preparando para o grande jogo em frente ao estádio.



Lembrando que o Brasil foi o terceiro país que mais solicitou ingressos para assistir aos jogos do torneio mundial, segundo a FIFA, foram mais de 2,4 milhões vendidos.