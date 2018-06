Andrés Guardado: 'Neymar gosta de se atirar'

Capitão da seleção mexicana pede atenção do VAR no atacante brasileiro

O México encara o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia e Andrés Guardado, capitão da seleção mexicana, abordou o próximo jogo com referência a Neymar.



"Todos conhecemos o Neymar. Não cabe a mim julgar, só os árbitros e a FIFA (Federação Internacional de Futebol), que agora com o VAR (árbitro de vídeo) tem que ver o seu estilo de jogo e saber como interpretar. Sabemos que Neymar gosta de exagerar nas falta, de se atirar muito, mas é seu estilo", afirmou Guardado, que acredita numa vitória sobre o Brasil.



"Passamos de fase no grupo mais difícil do Mundial. Ninguém acreditava que fôssemos avançar. O primeiro objetivo, conseguimos. Estamos nas oitavas de final contra o Brasil. Passamos por um jogo difícil, mas estamos aqui. Está nas nossas mãos", disse o camisa 18 da seleção mexicana.



O jogador também comenta sobre o México nunca ter vencido a Seleção Brasileira num Mundial, "também nunca tínhamos vencido a Alemanha. Vamos nos agarrar a isso. Viemos fazer história. Tudo isso, no fim, é estatística. E estatística não joga", respondeu, confiante que o histórico entre os dois times pode mudar.



O grande duelo acontece na segunda-feira (2) às 11h (horário de Brasília) em Samara. A vitória leva a equipe para as quartas de final e enfrentará o campeão de Bélgica e Japão, na sexta-feira (6).